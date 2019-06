Forte maltempo al Nord: spaventosi Mammatus e violente grandinate dalla Lombardia all’Emilia fino in Slovenia [FOTO e VIDEO]

Meteo – Il maltempo continua a sferzare il Nord Italia, le Alpi e i Paesi circostanti con violenti temporali e grandine. Mentre sulla Lombardia meridionale e sul Nord-Est dell’Italia abbiamo diffusamente temperature intorno a +30°C (+32°C a Levata di Curtatone, +31°C a Brescia, +30°C a Pordenone e Treviso), su Alpi e Prealpi i valori sono molto più bassi, scendendo in alcuni casi fino a +13°C. Sul Lago di Garda e in Trentino si sono formate spaventose nuvole Mammatus, una speciale nube temporalesca definita così per la sua caratteristica forma a mammella, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Violente grandinate hanno colpito Piancogno, in Val Camonica, Valle Sabbia (valle prealpina in provincia di Brescia), Storo in provincia di Trento e Magreta, in Emilia Romagna, come mostrano i video che trovate in fondo all’articolo. Sulle Alpi occidentali, l’area Verbano-Cusio-Ossola è stata la più colpita con 200mm di pioggia caduti finora.

Non sta andando di certo meglio nella vicina Slovenia. Nelle zone vicine al confine con l’Italia, si stanno abbattendo violentissime grandinate, anch’esse testimoniate dalle foto della gallery. La grandine di grandi dimensioni ha danneggiato anche alcune strutture esterne.