Maltempo, violentissimo nubifragio a Torino: città imbiancata dalla grandine, 72mm di pioggia, gravi danni e freddo improvviso [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo il Nord, soprattutto il Piemonte e il Veneto. Particolarmente critica la situazione a Torino, dove si è abbattuto un violentissimo nubifragio e una forte grandinata. Sono stati registrati 72mm di pioggia nelle ultime ore e la temperatura è crollata a +14,9°C alle 15.30 durante il nubifragio, dopo una massima di +27,5°C registrata alle 13.30. Eloquenti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nei video in fondo. Le strade della città sono state interamente ricoperte di bianco a causa della grandine, creando un paesaggio tipicamente invernale, ed erano occupate da grandi quantità di acqua. Anche a San Mauro, comune vicino al capoluogo piemontese, le forti piogge hanno provocato problemi: scantinati e garage sono stati allagati dall’acqua e in più occasioni è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Le prossime ore saranno ancora caratterizzate dal maltempo sulle regioni settentrionali, come specificato dall’allerta meteo di Estofex, che avvisava del rischio di piogge intense, grandine e forte vento, e dall’avviso della Protezione Civile.

Anche il centro meteo della Regione Lombardia ha lanciato un’allerta meteo di codice giallo per il rischio di forti temporali a partire dal pomeriggio ed è stato avviato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro per verificare eventuali superamenti dei livelli di sicurezza. In Veneto, invece, è stato dichiarato lo Stato di Attenzione Idrogeologica su tutto il territorio fino alle ore 10 di domenica 23 Giugno. Per domani, sabato 22, è attesa la maggiore instabilità, con frequenti rovesci e temporali.