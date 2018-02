Notte di forte maltempo in tutt’Italia: piogge torrenziali da Nord a Sud, Appennino sommerso di neve [LIVE]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Imperversa il maltempo nella notte su gran parte d’Italia: piove praticamente su tutte le Regioni, con abbondanti nevicate fino a bassa quota sull’Appennino, soprattutto tra Marche e Romagna. Le piogge più intense e abbondanti sono proprio nel medio e alto Adriatico, oltre che al Sud dove i violenti temporali che hanno colpito la Sicilia nel corso della giornata si stanno abbattendo su Calabria e Campania dove insisteranno per tutta la notte.

Le temperature non sono molto basse, a causa dello scirocco provocato dal ciclone posizionato sul Centro/Sud, eccezion fatta per Piemonte ed Emilia Romagna dove in alcune località nevica copiosamente persino in pianura. Alle 23:00 della notte abbiamo +15°C a Gallipoli, +14°C a Lecce, +13°C a Bari, Taranto, Benevento, Molfetta, Monopoli, Vieste, +12°C a Foggia e Castellammare di Stabia, +11°C a Palermo, Latina, Termoli, Crotone e Ancona, +10°C a Napoli, Salerno, Caserta e Pescara, +9°C a Roma, Messina, Reggio Calabria, Frosinone e Potenza, +8°C a Catania, Avellino e Campobasso, +7°C a Genova, Firenze, Verona, L’Aquila, Pisa, Trento, Arezzo, Empoli, Rovereto e Pordenone, +6°C a Udine, Vicenza e Viterbo, +5°C a Padova e Venezia, +4°C a Milano, Ferrara e Rimini, +2°C a Bologna, Alessandria e Piacenza, 0°C a Torino e Modena.

Eloquenti i dati pluviometrici giornalieri:

Le piogge di oggi in Emilia Romagna

98mm a Riccione, 96mm a Rimini, 83mm a Gabicce, 81mm a Cesenatico, 77mm a Pinarella, 74mm a Monteleone, 66mm a Cattolica, 54mm a Bellaria, 38mm a Medicina, 35mm a Cervia, 33mm a Cesena, 32mm a Ravenna, 31mm a Bologna, 29mm a Forlì, 24mm a Ferrara, 22mm a Modena, 18mm a Reggio Emilia.

Le piogge di oggi nelle Marche

56mm a Montefelcino, 53mm a Montelabbate, 50mm a Saludecio, 32mm a Montecalvo in Foglia, 29mm a Fano, 26mm a Senigallia, 19mm ad Ancona, 13mm a Jesi.

Le piogge di oggi nel Lazio

35mm a Pontecorvo, 30mm ad Ariccia, 28mm a Ferentino, 27mm a Pico, 26mm a Supino, 24mm a Frosinone, 23mm a Ceccano, 22mm a Roma e Guidonia, 19mm a Pomezia, 17mm a Formia, 14mm a Viterbo.

Le piogge di oggi in Campania

70mm a Sorrento e Vico Equense, 68mm a Nocera Inferiore, 61mm a Toppo del Monaco, 57mm a Cava de’Tirreni, 55mm a Monteforte Irpino, 48mm a Castellammare di Stabia, 47mm a Cetara, 46mm ad Avellino, 43mm ad Ospedaletto d’Alpinolo e Summonte, 40mm a Positano e Mercogliano, 37mm a Pietramelara, 31mm a Napoli, 29mm a Salerno.

Le piogge di oggi in Calabria

85mm a Serra San Bruno, 73mm a Cittanova, 72mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 64mm a Fabrizia, 62mm a Cardeto, 60mm a Molochio, 52mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 51mm a Cerenzia, 48mm a Polistena e Sant’Agata del Bianco, 46mm a Taurianova e Chiaravalle Centrale, 44mm a Mongiana e Platì, 43mm a Monterosso Calabro, 42mm a San Luca e Staiti, 29mm a Reggio Calabria, 26mm a Vibo Valentia, 24mm a Catanzaro, 22mm a Palmi.

Le piogge di oggi in Sicilia

74mm a Monreale ed Antillo, 71mm a Linguaglossa, 65mm a Prizzi, 58mm a Santo Stefano di Briga, 57mm a Torregrotta ed Erice, 56mm a Partinico e Castroreale, 52mm a Partanna, 50mm a Villagrazia di Palermo, 49mm a Menfi, 48mm a Fiumedinisi, 47mm a Troina, 46mm a Corleone, 45mm a Palermo, 43mm a Castellammare del Golfo, 42mm a Pace del Mela, 41mm a Mussomeli, 39mm a Sambuca di Sicilia, 37mm a Calatafimi e Agrigento, 35mm a Salemi, 32mm a Pantelleria, 31mm a Trapani

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: