Maltempo, l’innesco dell’Uragano Mediterraneo nel Mar Tirreno fa esplodere violenti temporali in Sicilia: bombe d’acqua su tutta l’isola, tempesta a Siracusa [FOTO e VIDEO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Sulle caldissime acque del mar Tirreno si sta per formare proprio oggi pomeriggio il temibile “Uragano Mediterraneo”, un ciclone con caratteristiche particolarmente estreme che potrebbe appunto evolvere tra la prossima notte e i prossimi 2-3 giorni (tra Giovedì 20 e Sabato 22 Settembre) in “Medicane”, una tempesta Mediterranea di tipo tropicale. Una situazione di altissimo rischio provocata dal caldo anomalo di questo periodo, che prosegue di giorno in giorno: in Sicilia, ad esempio, la temperatura massima di oggi ha toccato i +31°C a Palermo, Siracusa, Cefalù e Castelbuono, +30°C a Catania, Acireale, Bagheria e Noto.

Proprio questo caldo anomalo determina fenomeni di maltempo molto estremi: l’innesco della tempesta nel mar Tirreno ha fatto già esplodere, in anticipo rispetto alle previsioni, violenti temporali che stanno colpendo a macchia di leopardo un po’ tutta la Sicilia. Forti bombe d’acqua hanno scaricato nelle ultime due ore ben 64mm di pioggia a Piazza Armerina, 53mm di pioggia a Montalbano Elicona, 41mm a Calatafimi, 38mm a Siracusa, 34mm a Giuliana, 31mm a Caltabellotta, 22mm a Floresta, 21mm a Trecastagni. Particolari criticità nel centro storico di Siracusa, colpito da un nubifragio, ma anche a Gibellina dove molte strade sono diventate impraticabili per l’eccessiva pioggia e molti automobilisti sono rimasti bloccati e hanno dovuto chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A corredo dell’articolo le immagini del temporale di Siracusa. Proprio a Siracusa il Comune ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile con un apposito messaggio di allertamento in vista del maltempo che proseguirà in modo intenso anche nelle prossime ore.

Ecco le pagine per seguire il nowcasting in tempo reale: