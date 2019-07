Maltempo, le incredibili immagini del tornado di Milano Marittima che raggiunge la spiaggia: spaventoso turbinio di oggetti [FOTO e VIDEO]

Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava Milano Marittima, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastante tornado di pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini tutti messi ko dal vento. I danni inferti dal tornado in Emilia Romagna sono stati stimati in 2 milioni di euro e sono ben 2.200 gli alberi abbattuti dal vento furioso, tra cui 200 pini secolari.

Questi sono gli effetti del tornado ma in questo articolo vedrete la causa in tutta la sua furia. Nelle incredibili immagini del video in fondo, infatti, si vede il tornado arrivare sulla spiaggia di Milano Marittima. In un attimo è tutto un turbinio di oggetti che volano per aria, trascinati dalla forza devastante del vento. Questo inferno è durato per circa 10 minuti su una fascia larga 800 metri per 2 chilometri, provocando danni diffusi nella località costiera e il ferimento di una donna. Considerando tutti i danni provocati e la violenza dell’evento, è quasi un miracolo che non ci siano state vittime.

A Milano Marittima e Cervia, però, si sono subito dati da fare per riportare tutto il prima possibilità alla normalità e così, in meno di 48 ore, strade e lidi sono stati ripuliti in tempi record. Del resto, siamo in piena stagione estiva e Milano Marittima è una delle eccellenze turistiche dell’Italia. Sembra però che l’estate abbia deciso di prendersi una pausa che sarà ancora caratterizzata dal maltempo.

Di seguito tutti gli altri video del tornado.