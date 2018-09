Allerta Meteo, l’Uragano Mediterraneo “Zorbas” diventa un mostro di 2Âª Categoria sul mar Jonio: maltempo su Calabria e Sicilia [LIVE]

1 /14 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Allerta Meteo – E’ una giornata di maltempo su gran parte di Calabria e Sicilia, specie nelle zone joniche delle due Regioni che sono coinvolte nell’azione dell’uragano Mediterraneo “Zorbas” in azione sul mar Jonio: è un vero e proprio “mostro” di maltempo, un “Medicane” di 2ª categoria sulla Scala Saffir-Simpson con venti che in mare aperto toccano i 160km/h e una bassa pressione crollata a 996hPa in pochissime ore stamattina. La tempesta non è ancora nel suo punto più vicino all’Italia: nel pomeriggio si muoverà ancora verso nord/ovest arrivando a lambire la Sicilia sud/orientale e l’isola di Malta con molte nubi, venti impetuosi, mareggiate e qualche pioggia che sarà molto debole e interesserà un po’ tutte le zone joniche dal Salento alla Sicilia. Lo Jonio è in burrasca con onde alte oltre 10 metri al largo: il mare è di conseguenza ingrossato anche sui litorali esposti a est di Calabria e Sicilia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: