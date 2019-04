Meteo, ondata di gelo tardiva sull’Italia nel weekend: Domenica delle Palme con tanta NEVE e forte MALTEMPO

Meteo – Torna a ruggire l’inverno anche sull’Italia nei prossimi giorni: le temperature scenderanno di giorno in giorno tra Giovedì 11 e Domenica 14 Aprile, culmine di questo colpo di coda eccezionalmente tardivo che si prepara a portare la neve fin in pianura al Nord/Ovest proprio nella Domenica delle Palme. Sarà una giornata tipicamente invernale in tutt’Italia, con forti e intense nevicate proprio al Nord/Ovest dove le Alpi faranno il “carico” di neve al punto che sarà garantita la piena sciabilità di tutte le località turistiche di Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia per le festività pasquali. E se gli accumuli saranno abbondanti in montagna e collina, la neve potrebbe spingersi fin in pianura con qualche fiocco persino su Milano e Torino. Anche nel resto d’Italia sarà un lungo weekend di maltempo: avremo piogge e temporali in tutto il Paese sia nelle prossime ore che nel fine settimana, con temperature in calo su valori invernali anche al Centro/Sud. La neve scenderà fin in collina anche in Sardegna, dove i rilievi dell’isola si imbiancheranno oltre gli 800 metri, mentre sull’Appennino centrale e meridionale nevicherà soltanto oltre i 1.300/1.400 metri.

