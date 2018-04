Meteo Italia LIVE: caldo estivo al Nord, forti temporali pomeridiani in Sicilia

1 /16 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Splende il sole in tutt’Italia in questo weekend di metà Aprile dal clima tipicamente estivo, soprattutto al Nord dove abbiamo +30°C a Mantova e Parma, +29°C a Torino, Firenze, Genova e Merano, +28°C a Milano, Brescia, Udine, Ferrara, Rovereto, Pordenone e Sondrio, +27°C a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Pavia, Cremona, Piacenza e Imperia, +26°C a La Spezia e Savona. Dopo i record mensili stravolti ieri, oggi con ogni probabilità ne verranno superati altri. Clima più fresco invece al Sud, e soprattutto in Sicilia dove l’instabilità pomeridiana sta provocando forti temporali nelle zone interne con locali nubifragi e acquazzoni. Più deboli, anche nelle zone interne della Calabria si sono sviluppati i cumulonembi che nel pomeriggio determineranno qualche rovescio nelle zone interne. Una situazione analoga anche domani, Domenica 22 Aprile. La prossima settimana, invece, ancora più caldo in tutto il Paese. Un’anomalia davvero incredibile: è come se l’estate fosse iniziata con oltre due mesi d’anticipo.