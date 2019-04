Meteo, la sabbia del Sahara offusca il cielo in Europa: tempeste in Polonia, coltre scura dalla Grecia alla Svezia [FOTO e VIDEO]

La sabbia e la polvere provenienti dal Sahara continuano a diffondersi verso nord ed est in Europa. La nube di sabbia e polvere continua ad avanzare sull’Atlantico, dirigendosi verso Islanda e Groenlandia. Una lunga lingua di sabbia si estende dalla Scandinavia meridionale fino alla Turchia, attraversando l’Europa centrale e sudorientale. Nel frattempo, grandi quantità di sabbia persistono sul Mediterraneo meridionale, centrale e orientale, colpendo in particolar modo Sud Italia, Grecia, Malta, Cipro e Turchia occidentale. Significative quantità di sabbia e polvere si spingeranno verso il sud dei Balcani e il nord del Mediterraneo fino alle Alpi anche nella giornata di domani, venerdì 26 aprile.

Anche se gli eventi di questo tipo che coinvolgono la sabbia sahariana non sono rari, soprattutto nel Mediterraneo e nell’Europa meridionale, l’evento che è iniziato nei giorni delle festività pasquali è molto esteso e sta offuscando i cieli dell’Europa con significative quantità di sabbia e polvere. Con le foto contenute nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo e i video in fondo abbiamo raccolto le immagini più eloquenti dell’avanzata della sabbia e della polvere nordafricane sul continente, dalle tempeste di sabbia in Polonia fino alla coltre di polvere e sabbia in Svezia, passando per Grecia, Francia e Regno Unito.