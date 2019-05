Meteo, super caldo in Russia e Penisola Iberica: +31°C appena sotto il Circolo Polare Artico, +35°C in Portogallo [MAPPE]

Come previsto, l’impostazione che ha portato l’ennesima irruzione artica in Italia in questo maggio anomalo per freddo e maltempo, ha provocato anche temperature eccezionalmente alte nella Russia nordoccidentale. Così mentre l’Italia era alle prese con un weekend di forte maltempo che ha colpito prima il Nord e poi il Centro-Sud con grandine, forti temporali e tornado e conseguente calo delle temperature fino a +8/+10°C da Nord a Sud, ieri, 12 maggio, il corridoio di una massa d’aria eccezionalmente calda ha portato le località a quasi 65°N, appena sotto il Circolo Polare Artico, a +30-31°C! Si tratta di condizioni incredibilmente calde per quest’area, di circa 25-30°C superiori alla media del periodo. Le temperature rimarranno molto alte per altri due giorni. La massima anomalia termica sarà compresa tra 15 e 20°C, ancora molto alta dunque, e s tradurrà in massime diurne di oltre +20°C.

Molto caldo anche nella Penisola Iberica che si ritrova nel bel mezzo di un’ondata di caldo primaverile. Le massime diurne sono di 10-14°C più alte della media per questo periodo dell’anno. Ieri, alcune zone del Portogallo hanno raggiunto +35°C! Il caldo continuerà fino a venerdì 17 maggio, quando arriverà una goccia fredda dall’Atlantico e le condizioni si raffredderanno improvvisamente. Le massime diurne su gran parte del Portogallo e della Spagna nordoccidentale e sudoccidentale rimarranno tra +30 e +35°C nei prossimi 4 giorni. Davvero molto caldo per la metà di maggio! Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, tutte le mappe che indicano le temperature estreme raggiunte in Europa e quelle previste per i prossimi giorni.

In Italia, invece, il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni su tutto il Centro/Sud. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

