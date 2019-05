Milano: la sfilata degli Alpini per la 92ª adunata [GALLERY]

Milano in festa accoglie la sfilata della 92ª Adunata Nazionale degli Alpini tra ali di folla e applausi.

La partecipazione di cittadini è eccezionale e calorosa.

Le Penne nere hanno sfilato con alla testa lo striscione “100 anni coraggio impegno” seguiti da un reggimento in armi e da tutte le sezioni, italiane ed estere e dalla Protezione Civile, di cui formano l’ossatura.

La prima regione a sfilare è stata la Sicilia, l’ultima sarà quella ospitante, la Lombardia, con gli Alpini di Milano previsti in partenza per le 19-20. Poi ci sarà l’ammainabandiera e il tradizionale passaggio della “stecca” alla città del prossimo raduno, Rimini.

“Gli Alpini e il mondo che rappresentano sono il simbolo dell’Italia che si è riunita“, ha dichiarato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. “Grazie agli Alpini la nostra nazione ha affrontato due guerre, uscendo dai conflitti per ricomporsi. Le Penne Nere sono e saranno un simbolo del nostro Paese“.