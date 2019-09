Una pantera nera passeggia sui tetti ed entra in un appartamento: paura e incredulità in una città francese [FOTO e VIDEO]

Non sarà rosa, ma la pantera avvistata sui tetti di una città francese è sicuramente una vista molto insolita, che come tale ha avuto il suo grande successo, anche fuori dai confini francesi. I vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata per un grosso felino che passeggiava sui tetti di Armentières, nel nord della Francia, vicino al confine con il Belgio, sul terzo e ultimo piano di un edificio residenziale. Le foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo mostrano la pantera che si mette quasi a suo agio, che si posa sui cornicioni e che cammina davanti ad una finestra.

“In quel momento, ero molto stupito, ho creduto che fosse il mio gatto. Ma con quella grande testa, ho subito visto che non era un gatto. E sono subito corso al piano di sotto, dalla mia vicina, per chiamare i pompieri”, ha raccontato uno degli abitanti. La pantera “si è fermata a guardare un treno passare nelle vicinanze o a fissare un gatto che correva lungo la strada”, secondo i testimoni.

I vigili del fuoco hanno stabilito un perimetro di sicurezza. Intanto, il felino si è intrufolato in una casa dove c’era una 15enne che, vedendolo entrare nella stanza, è subito scappata via, ed è lì che i soccorritori l’hanno bloccato. La pantera aveva più o meno le dimensioni di un Labrador, pesava circa 30kg e non ha mostrato segni di aggressività. L’operazione è durata circa 2 ore, ha coinvolto 16 pompieri e non ha provocato feriti. L’animale è stato addormentato con un sedativo, messo in una gabbia e portato alle autorità della forestale, che a loro volta l’hanno consegnato alla Lega per la protezione degli animali.

Gli esperti ritengono che la pantera abbia circa 6 mesi e che sia un animale domestico scappato da una finestra, secondo quanto riportato da Agence France-Presse. Le autorità ora stanno cercando di rintracciare il proprietario, che si sarebbe dato alla fuga, secondo Le Parisien. La polizia vuole parlare con lui per aver messo in pericolo altre persone e anche scoprire da dove viene l’animale. Le autorità per la protezione degli animali vogliono anche sapere in che condizioni era tenuta la pantera. Una fonte vicina alla polizia ha dichiarato che una persona non sarebbe in grado di ottenere un permesso per tenere una pantera. Un agente di polizia ha aggiunto: “Dopo 20 anni di servizio, non ho mai visto niente di simile. Un serpente sì. Ma non un grande felino come questo”.

L’animale non è identificato e non porta un microchip, il che fa pensare ad un traffico di animali. Dal punto di vista penale, il proprietario sarà denunciato “come minimo per messa in pericolo di altre persone, per violazione manifestatamente intenzionale di un obbligo di sicurezza o di prudenza”, reato punibile con un anno di reclusione e 15.000 euro di multa, secondo la Lega per la protezione degli animali.