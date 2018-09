Previsioni Meteo, attenzione alla prossima settimana: 25-26 Settembre giorni chiave, dall’estate all’inverno in 24 ore!

1 /42 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Dall’estate all’inverno in 24 ore: potrebbe succedere la prossima settimana, tra 25 e 26 Settembre sull’Italia, quando all’improvviso potremmo subire un vero e proprio shock termico con temperature che rischiano di crollare di oltre 20°C. Una situazione estrema che si evince da alcuni aggiornamenti dei modelli meteorologici a medio termine: Settembre rischia di concludersi col “botto”, dopo le impressionanti anomalie calde delle ultime settimane (ieri +28°C in Lituania, Martedì +33°C in Germania!). Anche in Italia sta facendo molto caldo, soprattutto al Nord, mentre al Sud le temperature sono condizionate dal maltempo provocato dal ciclone Mediterraneo che determina locali condizioni fresche e tipicamente autunnali in caso di precipitazioni. Ma se non piove, la colonnina di mercurio si mantiene su valori tipicamente estivi anche in area Mediterranea. Nel weekend farà caldissimo, soprattutto Domenica, nel giorno dell’Equinozio d’Autunno, in cui sull’Italia splenderà il sole con un caldo tipico dell’estate Mediterranea (ben oltre i +30°C da Nord a Sud).

Lo scenario per la prossima settimana evidenzia appunto un rischio estremo: potremmo bypassare completamente l’autunno per ritrovarci direttamente dall’estate all’inverno! Non è da escludere persino l’arrivo della neve sulle Alpi e sull’Appennino a quote localmente vicine o addirittura inferiori (specie sulle Alpi) ai mille metri di altitudine.