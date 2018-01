Previsioni Meteo, i Giorni della Merla iniziano con un Anticiclone impressionante: sfiora i 1040hPa, neanche in piena estate…!

1 /7 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Iniziano i “Giorni della Merla“, quelli che secondo la leggenda dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Non certo in questo 2018: saranno tre giorni caldissimi, a concludere un Gennaio da record. L’Anticiclone ha valori di alta pressione eccezionali: al Nord sfiora i 1040hPa, come raramente accade persino in piena estate! L’anomalia termica mensile potrebbe superare i +5°C oltre le medie nelle Regioni del Nord, intanto Domenica 28 Gennaio la colonnina di mercurio ha raggiunto valori eccezionalmente miti in tutto il Paese, non solo sulle isole maggiori ma anche nelle Regioni tirrenche con +21°C a Riposto, +20°C a Noto, +19°C a Gela, Oristano e Ispica, +18°C a Roma, Catania, Cagliari, Siracusa, Sassari, Licata, Sciacca, Lentini, Scicli e Alghero, +17°C a Napoli, Reggio Calabria, Caserta, Trapani, Benevento, Agrigento, Positano, Olbia e Pachino, +16°C a Palermo, Firenze, Messina, Salerno, Catanzaro, Latina, Guidonia, Fiumicino, Tarquinia, Fondi, Ventotene e Pratica di Mare, +15°C a Genova, Pisa, Grosseto, Taranto, Cosenza, Frosinone, Civitavecchia, Gallipoli e La Spezia, +14°C a Perugia, Mantova, Pescara, Lecce, Foggia, Avellino e Merano, +13°C a Torino, Bologna, Bari, Modena, Udine, Reggio Emilia, Cuneo, Crotone, Vibo Valentia, Brindisi, Monopoli e Pordenone, +12°C a Verona, Brescia, Bergamo, L’Aquila, Termoli, Potenza, Campobasso, Rovereto e Treviso, +11°C a Trieste, Bolzano, Ravenna, Trento, Ferrara e Belluno, +10°C a Milano, Venezia, Vicenza e Piacenza.

Le temperature aumenteranno ulteriormente nei prossimi giorni, gli ultimi di Gennaio. Attenzione a nebbie e foschie da inversione termica, soprattutto in pianura Padana; altrove splenderà un sole eccezionalmente tiepido rispetto a questo periodo dell’anno. Molte località supereranno i +20°C, in uno scenario atmosferico simil-primaverile, con giornate sempre più lunghe e luminose. Una sorta di Primavera Anticipata, proprio nei “Giorni della Merla”…