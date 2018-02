Previsioni Meteo, conferme dai modelli: Domenica irrompe il gelido BURIAN siberiano, poi storica nevicata in pianura Padana [MAPPE]

1 /52 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano la tendenza che su MeteoWeb abbiamo ampiamente illustrato nei precedenti bollettini meteo: da Domenica 25 Febbraio irromperà un gelido Burian sul Nord Italia, e nei primi giorni della prossima settimana si estenderà a gran parte del Paese, ma senza sfondare al Sud. Il gelo arriverà sulle Regioni Adriatiche e al Centro, un po’ di freddo senza particolari eccessi anche in Campania e Basilicata tra Martedì 27 e Mercoledì 28, neanche questo all’estremo Sud e sulle isole (Calabria, Sicilia e Sardegna). Durante questi giorni di gelido Burian le temperature crolleranno su valori eccezionalmente bassi al Nord, con 3-4 giornate di ghiaccio (temperature sottozero anche nelle massime giornaliere) consecutive in pianura Padana e con forti venti di bora. In questa fase, la neve cadrà fin sulle coste dell’Adriatico, non solo al Nord ma anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Successivamente, tra Mercoledì 28 Febbraio e i primi due giorni di Marzo (Giovedì 1 e Venerdì 2) l’evoluzione meteorologica per l’Italia potrebbe scatenare un evento clamoroso, dai connotati storici. Dopo il gelido Burian, infatti, un’improvvisa risalita caldo-umida dal nord Africa provocata da una perturbazione Atlantica in arrivo da ovest potrebbe determinare una grande ondata di maltempo sul Centro/Nord, con abbondanti precipitazioni per tre giorni consecutivi. E sarebbe una eccezionale nevicata fin in pianura Padana, con accumuli straordinari soprattutto al Nord/Ovest, con Milano e Torino letteralmente sommerse da una coltre nevosa che potrebbe raggiungere livelli senza precedenti.

E’ questa, al momento, la più probabile tendenza per la prossima settimana. E’ la stessa già chiaramente illustrata da giorni da tutti i principali centri di calcolo. Ma c’è ancora bisogno di ulteriori conferme negli aggiornamenti delle prossime ore e dei prossimi giorni, mentre intanto avremo forti temporali e piogge torrenziali al Centro/Sud (soprattutto tra Venerdì 23 e Sabato 24 Febbraio) e tanta neve fin in pianura al Nord proprio tra Giovedì, Venerdì e Sabato. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: