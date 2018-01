Previsioni Meteo, fine Gennaio di caldo folle in tutt’Italia: temperature in forte aumento nei Giorni della Merla [MAPPE]

1 /12 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Temperature in forte aumento in tutt’Italia in vista dei Giorni della Merla. Ieri, Sabato 27 Gennaio la colonnina di mercurio ha raggiunto +19°C a Sassari, +18°C a Cagliari, Siracusa, Tarquinia, Trapani e Oristano, +17°C a Roma, Palermo, Firenze, Messina, Pisa, Reggio Calabria e Latina, +16°C a Napoli, Taranto, Lecce, Guidonia, Caserta e Benevento, +15°C a Salerno, Grosseto, Perugia, Catanzaro, La Spezia, Pescara, Viterbo e Olbia, +14°C a Cosenza, Foggia e Brindisi, +13°C a Bari, Pescara, Merano e Avellino, +12°C a Milano, Torino, Trieste, Padova, Bolzano, Bergamo, Udine, Vicenza, Mantova, Ancona, Piacenza, Rovereto e Aviano, +11°C a Verona, Genova, Parma, Novara, Trento, Ferrara, L’Aquila, Termoli, Pordenone, Sondrio e Cuneo, +10°C a Bologna, Venezia, Modena e Reggio Emilia. Nei prossimi giorni farà ancora più caldo, soprattutto tra fine Gennaio e inizio Febbraio. Ma dal 3 Febbraio in poi la situazione cambierà radicalmente: l’inverno proverà a prendersi una bella rivincita.