Previsioni Meteo, altro che Burian: sole e “caldo” in tutt’Italia, così l’inverno è entrato in stand-by

Previsioni Meteo – Splende il sole in tutt’Italia e fa decisamente “caldo”, non certo in termini assoluti ma in modo considerevole rispetto alle medie del periodo. Abbiamo +16°C tra Faenza e Cesena, +15°C ad Ancona e Pescara, +14°C a Roma, +12°C a Milano, o in Sardegna +17°C a Carbonia, +16°C a Olbia, +15°C a Cagliari. Notevolissimo il caldo anomalo di Bologna, che è a +14°C e ha avuto una minima di +8°C: siamo quasi dieci gradi sopra le medie del periodo (si tratta di temperature normali per inizio Aprile nel capoluogo dell’Emilia Romagna). Con il Garbino, tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo oggi sembra Primavera. Anche al Sud, dopo il lungo periodo di freddo intenso delle ultime due settimane con forti e abbondanti nevicate fino a bassa quota, è tornato a splendere il sole con temperature in sensibile aumento, e nei prossimi giorni farà ancora più caldo.

Da domani tornerà a soffiare un po’ di scirocco e avremo le prime piogge dell’anno al Nord/Ovest, soprattutto tra Liguria e Toscana (più deboli in Emilia e Lombardia). Nel pomeriggio/sera di Giovedì 17 Gennaio tornerà la pioggia anche nel Lazio, su Roma, e in Umbria, ma senza neve se non in alta montagna. Qualche pioggia da scirocco anche nelle zone joniche di Calabria e Sicilia.

Tutta la settimana proseguirà all’insegna di uno stand-by della stagione invernale: anche nel weekend avremo qualche pioggia nelle Regioni tirreniche (specie Toscana, Lazio e Campania) ma senza freddo significativo, anzi, al Centro/Sud le massime arriveranno ogni giorno a toccare picchi di +16/+17°C. Arriveremo così all’inizio della terza decade del mese di Gennaio, e del famigerato “Burian” venduto come fumo negli occhi da tanti siti di meteo, non c’è alcuna traccia. Le speranze di nuove ondate di freddo e neve sono invece legate all’attività del Vortice Polare. Ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

