Previsioni Meteo, ultimo weekend di Aprile dal clima rovente sull’Italia: oltre +30°C su molte Regioni, sarà una Domenica di piena Estate

Previsioni Meteo – Splende il sole su gran parte d’Italia in quest’ultimo Sabato di Aprile e fa molto caldo soprattutto nelle Regioni centrali tirreniche e al Nord. Qualche temporale pomeridiano sta interessando le zone Appenniniche tra l’Emilia, l’Abruzzo, la Campania e il Gargano, mentre al Sud in Calabria e Sicilia abbiamo una più compatta nuvolosità di origine africana che provoca soltanto deboli piovaschi ma riesce ad oscurare il sole mantenendo le temperature un po’ più basse.

La colonnina di mercurio ha raggiunto addirittura +31°C a Caserta e Pomigliano d’Arco, +30°C a Mantova, Benevento, Mondragone, Nardò, Lequile, Galatina, Squinzano e Supersano, +29°C a Napoli, Firenze, Salerno, Lecce, Udine, Merano, Foggia, Torre Annunziata, Acquaviva delle Fonti, Battipaglia, Pompei ed Eboli, +28°C a Roma, Tarquinia, Orvieto, Pordenone, Avellino, Gallipoli, Cisternino e Positano, +27°C a Messina, Padova, Brescia, Pisa, Perugia, Matera, Grosseto, Siena, Vicenza, Trento, Rovereto, Ferrara, Brindisi, Avezzano, Tivoli, Treviso, Arezzo, Lamezia Terme, Pratica di Mare, Martina Franca, Alberobello e Castellammare di Stabia, +26°C a Catania, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Bolzano, Cagliari, Olbia, Modena, Trapani, La Spezia, Novara e Pozzuoli, +25°C a Milano, Palermo, Bologna, Genova, Trieste, Parma e Agrigento.

Domani, Domenica 29 Aprile, farà ancora più caldo con punte di +32/+33°C soprattutto nel Lazio, in Campania e nella Sicilia meridionale. Peggiorerà, invece, al Nord/Ovest con piogge sparse tra Piemonte, Lombardia, Liguria e alta Toscana. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: