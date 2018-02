Previsioni Meteo, carte da brividi per la prossima settimana: gelido BURIAN sull’Italia dopo il 20 Febbraio? Ecco le MAPPE

1 /11 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Gli ultimi aggiornamenti che arrivano dai modelli denotano come il freddo di questi giorni potrebbe diventare gelo intenso la prossima settimana, in piena linea con quella tendenza al “riscatto” dell’inverno nella seconda parte della stagione dopo il caldo eccezionale di Gennaio. Persino nelle previsioni stagionali pubblicate lo scorso autunno, alcuni centri di calcolo come AccuWeather avevano in grande anticipo delineato scenari di “Burian tardivo” verso l’Europa centrale e l’Italia settentrionale nella parte finale della stagione invernale. Adesso arrivano le prime tendenze a lungo termine che sembrano confermare questa visione di grande linea. Più precisamente, il modello britannico ECMWF nell’ultimo “run” appena emesso evidenzia già per la prossima settimana, a partire dal 20 Febbraio, il possibile arrivo di masse d’aria gelide dalle steppe della Russia verso l’Italia tramite i Balcani e l’Adriatico (vedi immagini a corredo dell’articolo).

Si tratta di una tendenza a lungo termine ancora da prendere con le pinze, ma evidenzia una tendenza che dal freddo di questa settimana potrebbe trasformarsi addirittura in gelo nella parte finale del mese.