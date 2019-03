Previsioni Meteo, con Marzo “esplode” la Primavera: da Lunedì 4 il caldo prende il sopravvento anche al Centro/Sud, +25°C per tutta la prossima settimana [MAPPE]

1 /22 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo – Dopo il Febbraio più caldo della storia sull’Italia, con anomalie spaventose nelle Regioni del Centro/Nord, anche Marzo è iniziato all’insegna del clima mite: una Primavera anticipata che procede anche oggi nonostante il maltempo che in mattinata ha interessato le Regioni del Sud. Intanto le temperature anche oggi sono elevate un po’ in tutto il Paese, con +21°C a Olbia, +20°C a Roma, Guidonia, Tivoli, Cagliari, Ferrara e Merano, +19°C a Modena, Reggio Emilia, Grosseto, Caserta, Mantova, Bolzano e Trento, +18°C a Milano, Torino, Napoli, Bologna, Padova, Novara, Perugia, Pavia, Frosinone e Pomezia, +17°C a Firenze, Verona, Brescia, Parma, Salerno, Taranto, Udine, Vicenza, Pordenone, Ancona, Viterbo, Cremona, Ravenna, Cesena e Siena. Fa un po’ meno caldo al Sud, dove comunque tutte le principali città costiere – anche in Calabria e Sicilia, le Regioni più fredde di oggi – sono sui +15/+16°C.

Da Lunedì 4 Marzo la situazione cambierà ulteriormente, con un rinforzo del caldo in tutt’Italia e in modo particolare al Centro/Sud. Sarà una settimana caldissima, con temperature tipiche di fine Maggio. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per tutta la settimana, con qualche disturbo soltanto al Nord da Venerdì 8 Marzo in poi (comunqnue poca roba, non ci sono piogge significative all’orizzonte). Le temperature supereranno stabilmente i +25°C su tutto il Centro/Sud, come se fossimo appunto a fine Primavera. Un clima eccezionalmente mite per il periodo, adatto ad ogni tipo di attività all’aperto. L’Inverno è finito, al netto del solito possibile “colpo di coda” della stagione fredda nel corso del mese di Marzo.