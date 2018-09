Previsioni Meteo Ottobre 2018, l’Autunno entra nel vivo: inizia una lunga settimana di Maltempo sull’Italia

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Previsioni Meteo Ottobre 2018 – Archiviato lo storico Uragano Mediterraneo che ha provocato nei giorni scorsi furiose mareggiate sulla Sicilia jonica e nel weekend s’è abbattuto con violenza sulla Grecia dove purtroppo si contano 5 morti, 3 dispersi e danni gravissimi, adesso sta per iniziare il mese di Ottobre 2018 che sull’Italia porterà già da Lunedì forte maltempo per un nuovo peggioramento destinato a durare a lungo.

Lunedì mattina inizierà a piovere al Nord e nelle Regioni tirreniche: da Bolzano a Milano, Firenze, Perugia, Roma e Napoli, la pioggia accomunerà gran parte del Paese sin dalle prime ore della giornata. Nel pomeriggio il maltempo si intensificherà in tutto il Nord, il Centro e anche in alcune zone del Sud (Campania e Sicilia), dove si formeranno i primi forti temporali. Attenzione alle forti piogge tra Emilia Romagna e Veneto, alla foce del Po, dove ci attendiamo intensi nubifragi. Eppure sarà la giornata meno “estrema” della settimana entrante, perchè Martedì 2 Ottobre i fenomeni di maltempo diventeranno davvero violenti nelle Regioni Adriatiche centrali e in tutto il Sud: il maltempo, infatti, si concentrerà al meridione e durerà tutta la settimana, con piogge a tratti intense e abbondanti. Attenzione anche ai forti venti e alle mareggiate: sarà un peggioramento tipicamente autunnale dopo la coda estiva di questo weekend caldo, caratterizzato in tutt’Italia da temperature massime ben superiori ai +25°C, con punte di +30°C sulle isole maggiori.

