Previsioni Meteo, Pasqua con una “coda” di maltempo al Centro/Sud ma sarà una Pasquetta splendida in tutto il Paese

Previsioni Meteo – L’Italia vive una Pasqua d’instabilità sulle Regioni del Centro/Sud a causa della “coda” della burrasca che ieri ha colpito il Paese provocando nubifragi, venti impetuosi, forti piogge e nevicate sui rilievi. Stamattina il vento soffia ancora forte nel basso Tirreno, tra Sardegna, Calabria e Sicilia. Le raffiche più forti hanno raggiunto gli 81km/h a Palermo, i 74km/h a Olbia, i 72km/h a Catania, i 65km/h a Messina, i 57km/h a Lamezia Terme e i 55km/h a Barcellona Pozzo di Gotto.

Tra la notte e la mattinata ha piovuto e sta piovendo intensamente nelle zone interne del Centro/Sud, soprattutto in Irpinia ma non solo, anche in Toscana e Calabria abbiamo delle piogge a tratti intense con 51mm a Monteforte Irpino, 50mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 37mm a Mercogliano, 28mm ad Avellino, 25mm ad Arezzo, 23mm a Mercato San Severino, 22mm a Laceno, 19mm a Torre Annunziata e Mormanno, 17mm a Cosenza, Cava de’Tirreni e Laino Borgo, 15mm a Pignataro Maggiore e San Severino Lucano, 14mm a Fondi e Positano, 13mm a Napoli, Gualdo Tadino e Cerzeto, 11mm a Caserta e Marcianise, 10mm a Salerno e Verghereto, 9mm a Potenza.

Le temperature, invece, sono molto più alte al Nord dove fa decisamente caldo. E’ una splendida Pasqua mite e di pieno sole al Nord/Ovest dove abbiamo +18°C a Milano, Torino e Genova. Clima molto mite anche nel resto del Nord con +17°C a Verona e Modena, +16°C a Vicenza e Ferrara, +15°C a Bologna, Padova e Pordenone.

Al Centro/sud le temperature sono un po’ più basse, pur senza eccessi di freddo. Abbiamo +17°C a Catania, +16°C a Palermo, Bari, Messina, Reggio Calabria, Trapani, Lecce, Brindisi e Crotone, +15°C a Cagliari, Taranto, Foggia e Agrigento, +14°C a Roma, Firenze, Caserta e Oristano, +13°C a Napoli, +12°C a Pescara, Cosenza, Campobasso e Vibo Valentia, +11°C a Salerno, Ancona e Ragusa, +10°C a Benevento, +8°C a L’Aquila e Avellino, +7°C a Potenza. Nel pomeriggio il maltempo arriverà anche in Puglia, dove invece stamattina splende il sole. Migliorerà, invece, al Centro con il ritorno del sole tra Umbria, Marche e zone interne della Toscana.

Domani, nel Lunedì di Pasquetta, sarà bel tempo in tutt’Italia con pieno sole e temperature in sensibile aumento in tutto il Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: