Previsioni Meteo: tra San Giuseppe e l’Equinozio di Primavera un timido “colpo di coda” dell’Inverno [MAPPE e DETTAGLI]

Previsioni Meteo – E’ una Domenica mite e soleggiata su gran parte d’Italia ma le condizioni meteorologiche stanno iniziando a cambiare con i primi annuvolamento al Nord/Ovest e nelle Regioni tirreniche, mentre abbiamo +11°C a Torino e +13°C a Milano, oltre dieci gradi in meno della stessa ora di ieri. Ben più mite la temperature al Sud dove spiccano i +23°C di Cosenza e i +20°C di Catania e Foggia. Domani, Lunedì 18 Marzo, l’Italia sarà letteralmente divisa in due: al Nord farà freddo con forti piogge e temporali al Nord/Est, al Sud le temperature aumenteranno ulteriormente. Sarà un timido “Colpo di Coda” dell’Inverno che proseguirà fino a metà settimana, anche nei giorni di San Giuseppe (Martedì 19 Marzo) e dell’Equinozio di Primavera, che quest’anno scoccherà alle 22:58 di Mercoledì 20 Marzo. Non avremo freddo intenso ne’ nevicate a bassa quota, ma rispetto al caldo delle ultime settimane avremo un clima molto più freddo al Nord, e anche più variabile su un po’ tutte le Regioni. Non ci saranno neanche grandi piogge, ma avremo piovaschi e locali acquazzoni sparsi qua e là a macchia di leopardo sul territorio settentrionale tra oggi e domani, in quello meridionale tra Martedì e Mercoledì. Da Giovedì 21 Marzo tornerà a splendere il sole in tutt’Italia per un nuovo promontorno dell’Anticiclone delle Azzorre che garantirà bel tempo e caldo per tutta la seconda parte della settimana, weekend compreso.

