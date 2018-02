Roma si risveglia imbiancata dalla neve: atmosfera incantata e suggestiva nella Capitale [FOTO e VIDEO]

1 /21 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Dalle prime ore della notte nevica su Roma, anche sul litorale: i fiocchi sono insistenti anche ad Ostia, Fiumicino e Fregene, imbiancando auto, tetti e i campi agricoli. La nevicata era stata ampiamente prevista in modo preciso nei giorni scorsi su MeteoWeb, con le relative previsioni meteo.

Il risveglio della capitale è bianco, poco dopo le 3 la neve ha iniziato ad attecchire. Intorno alle 4 a nevicata si è fatta via via intensa, tanto che al suolo si registrano almeno 8 centimetri di coltre bianca. L’Eur, la zona della Laurentina e la citta militare Cecchignola sono ricoperti da una coltre bianca.

Circa 65 interventi, con una coda di circa 40, sono stati effettuati dalle 20 di ieri sera alle 8 di questa mattina dai vigili del fuoco di Roma per l’ondata di gelo e neve in tutta la provincia. Nella maggior parte dei casi si tratta di interventi di assistenza e per alberi e rami pericolanti.

Scuole chiuse in tutta la città, come previsto dall’ordinanza sindacale di ieri. Fino alla cessata allerta sul territorio di Roma chiusi anche parchi, ville e cimiteri. Scattato il piano neve per il trasporto pubblico romano. In servizio solo le linee di bus che garantiscono gli spostamenti lungo le direttrici principali della città con vetture dotate di gomme termiche. Regolari le linee metro.

E’ operativo il Piano emergenza messo in atto dal Campidoglio: al lavoro mezzi spargisale e macchine antigelo, allertati tutti gli uffici competenti, dalla Protezione civile alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola perché predisponessero le misure da mettere in campo.

Servizio metro regolare, ritardi sulla linea Termini-Centocelle. Atac, sul sito web, informa lo stato del servizio questa mattina a Roma, dove continua a nevicare. Se disagi si registrano sulla rete di superficie con alcune linee sospese, regolare è il servizio delle linee metro A, B/B1, mentre sulla linea C la circolazione è divisa in due tratte Alessandrino-Lodi e Alessandrino-Pantano. Ritardi sulla Termini-Centocelle, mentre la Roma-Viterbo è sospesa nel tratto extraurbano, in attivazione nel tratto urbano.

Gli scali aeroportuali sono aperti e a Ciampino è in corso la pulizia della pista. Adr, via Twitter, consiglia ai passeggeri di chiamare le compagnie con cui viaggiano. Al momento ci sono difficoltà anche per raggiungere gli aeroporti.