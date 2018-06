Roma Science Van verso Ostia: dall’8 al 10 giugno ultima tappa dell’evento itinerante dedicato alla divulgazione scientifica

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Dopo i primi due appuntamenti che si sono svolti nel mese di maggio in due municipi romani, il primo tour del Roma Science Van si conclude ad Ostia, in piazza Anco Marzio dall’8 al 10 giugno 2018. Roma Science Van è un evento di divulgazione scientifica pop-up e itinerante. Un mezzo mobile e un team di divulgatori scientifici e ricercatori si spostano nel territorio urbano per dar vita a un’iniziativa che comprende laboratori, animazioni e spettacoli scientifici, stazioni interattive realizzate e istallate temporaneamente per un intero weekend.

Nel Municipio X ad Ostia Lido, il Science Van con i divulgatori scientifici arriverà dopo aver toccato piazza Ormea – Casalotti (Municipio XIII, 18-20 maggio) e il Parco Garbatella (Municipio VIII, 25-27 maggio).

Science Van è concepito come strumento che fornisce occasioni di conoscenza e approfondimento di temi di carattere scientifico e tecnologico ed è rivolto a un pubblico estremamente eterogeneo di bambini, ragazzi, famiglie e turisti.

Il Roma Science Van, con il suo tour, ha reso l’esperienza culturale scientifica parte integrante della quotidianità dei municipi, trasformando le piazze e i parchi di Roma in un laboratorio a cielo aperto dove imparare, costruire e ragionare, confrontarsi ma soprattutto divertirsi. Un fitto calendario di attività il prossimo weekend animerà quattro aree tematiche allestite all’arrivo del Science Van.

Tra le attività a cui sarà possibile assistere si segnalano: Palestra Matematica con giochi, labirinti, quiz e attività per mettere alla prova la mente, Garage Science con sorprendenti esperimenti di fisica e sfide impossibili, Zero Uno con attività di coding senza computer, Speakers’ corner per scoprire la ricerca scientifica direttamente dalla voce dei ricercatori e Spettacoli Scientifici dedicati all’esplorazione spaziale e al suono.

L’iniziativa è realizzata da Psiquadro in collaborazione con British Council e FameLab Italia ed è parte del programma di Eureka! Roma 2018 promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con Siae.