Harry e Meghan hanno annunciato il nome del Royal baby: una scelta clamorosa che spiazza tutti [FOTO]

Il Royal baby di Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex è Archie: lo ha ufficializzato l’ufficio stampa della corte reale britannica. Scelta particolare e non tradizionale che ha spiazzato tutte le previsioni dei bookmaker, sia quelle più consuete per la famiglia reale britannica, sia quelle più innovative. Il nome completo deciso dai genitori è Archie Harrison, per l’esattezza Archie Harrison Windsor-Mountbatten (dove Windsor-Mountbatten è il cognome completo della dinastia britannica, ossia quello che associa il casato della regina Elisabetta e quello del principe consorte Filippo). Il nome compare anche sotto una fotografia pubblicata sul profilo Instagram dei duchi di Sussex, che mostra la presentazione oggi del piccolo alla regina e al principe Filippo, entrambi molto sorridenti, da parte di Harry e Meghan, alla presenza anche della mamma di lei, l’insegnante di yoga americana di origine caraibica Doria Ragland. Il profilo non indica al momento un titolo nobiliare specifico per il neonato, che appartenendo a un ramo cadetto non è necessariamente destinato, salvo decreto ad hoc della sovrana, a essere principe ne’ a ricevere l’appellativo – concesso ai suoi genitori – di ‘Altezza Reale’.

Archie è un diminutivo inglese di Arcibaldo: nome di origine germanica che significa “libero e forte”. Archie è anche il nome di un personaggio dei fumetti creato nel 1941 dal fumettista statunitense Bob Fontana e anche il diminuitivo del più famoso Archimede Pitagorico creato da Carl Barks nel 1951.