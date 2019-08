Stromboli, nuova fortissima esplosione scatena il panico alle isole Eolie: turisti in fuga [FOTO e VIDEO LIVE]

Una nuova forte esplosione si è verificata sull’isola di Stromboli. Al momento, come si apprende, non si registrano feriti. Molta paura tra i turisti sull’isola. Una grande nube nera si è alzata e ha oscurato il cielo. Si è dunque risvegliato il vulcano che già nei mesi scorsi si era fatto sentire, causando anche un morto. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che le reti di monitoraggio hanno registrato alle 12.17 una esplosione di forte intensità che ha interessato l’area centro-meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. I materiali generati dall’esplosione sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la Sciara del fuoco rotolando sino a raggiungere la linea di costa. Il fenomeno è anche visibile sul tracciato sismico.

Si è attivato anche il Dipartimento di protezione civile nazionale, a seguito della nuova eruzione dello stromboli. “Il Dipartimento è in contatto con le strutture di protezione civile e con i centri di competenza scientifica. Verifiche in corso da parte della nostra Sala situazione Italia”, scrive in un tweet sul canale ufficiale.

La nuova esplosione sullo Stromboli e’ stata avvertita distintamente da turisti e residenti che si trovano nell’isola e in quelle piu’ vicine dell’arcipelago. Un’altissima colonna di fumo e’ visibile anche a diversi chilometri di distanza. La fuoriuscita di lapilli e altro materiale incandescente ha provocato un incendio sulla zona sommitale del vulcano e in contrada Forgia Vecchia, sul versante dell’abitato di Stromboli. Altri piccoli focolai si registrano nella zona di Ginostra, dove molte persone per proteggersi dalla caduta di cenere e altro materiale vulcanico si sono radunate nella chiesetta della minuscola frazione raggiungibile solo via mare. Proprio a Ginostra era morto il 3 luglio scorso l’escursionista Massimo Imbesi, 35 anni di Milazzo, colto di sorpresa dall’esplosione mentre era su un sentiero insieme a un amico che si era invece salvato.

Un gruppo di turisti che si trovavano a Stromboli dopo l’esplosione si sono rifugiati nella chiesa San Vincenzo. Stanno tutti bene, anche se sono molto spaventati. Il boato è stato molto forte e dopo l’esplosione il cielo si è oscurato. Sull’isola c’è una pioggia di cenere e materiali.

“Una replica dell’evento del 3 luglio. Alle 12.17 c’e’ stata una forte esplosione nella zona sommitale del vulcano con un flusso piroclastico che si e’ espanso in mare“: cosi’ l’Ingv ha descritto l’esplosione seguita all’eruzione che si e’ verificata questa mattina sullo Stromboli. “Stiamo ancora analizzando i dati – dicono – quindi non e’ possibile stabilire se sia piu’ o meno forte dell’ultima, al momento non abbiamo segnalazione di danni“.

Stromboli, un residente: “ci aspettavamo quest’esplosione”

“Ci aspettavamo questa esplosione, anche se non sapevamo il giorno esatto. Ma avevamo capito che dopo il 3 luglio l’attività eruttiva è rimasta molto alta, ci sono state diverse piccole esplosioni. E nell’ultima settimana ci sono state molte fuoriuscite di sabbia vulcanica“. A dirlo all’Adnkronos è Gianluca Giuffrè, abitante di Ginostra, frazione di Stromboli. “Per l’esperienza che abbiamo noi abitanti dell’isola sapevamo che sarebbe arrivata – dice ancora Giuffrè – Fortunatamente pare che questa volta sia andata meglio del 3 luglio. Ora vedremo se questo incubo è finito o se ci dobbiamo aspettare un’altra esplosione. Stromboli è un vulcano imprevedibile. Ma il peggio è passato. Nella speranza che questo serva ad accelerare l’iter per mettere in sicurezza le persone“.

“I turisti sono stati nel panico anche quest volta, perché non sapevano cosa fare dopo l’esplosione. Abbiamo dovuto spiegare alla gente di allontanarsi dal mare e di mettersi nei punti di riparo, perché non c’è nessuna cartellonistica e nessun avviso. Speriamo che dopo quest’ultima eruzione qualcosa si muova e si mettano degli avvisi urgenti“. Lo ha detto all’Adnkronos Gianluca Giuffrè, abitante di Stromboli, dopo l’esplosione avvenuta poco prima delle 12.30.

Esplosione Stromboli, il drammatico precedente di luglio

Adesso che lo Stromboli si e’ fatto risentire stamane con una forte esplosione, torna alla mente quanto era successo lo scorso 3 luglio. ‘Iddu’, ‘Lui’, come chiamano qui il vulcano, aveva fatto davvero male; un escursionista morto e un ferito non grave era stato il drammatico bilancio di un giorno e una notte di paura. La furia del vulcano si era scatenata alle 16.46 con una violenta sequenza esplosiva parossistica. Le telecamere di sorveglianza dell’Osservatorio etneo dell’Ingv avevano distinto due eventi esplosivi principali molto ravvicinati, trenta secondi l’uno dall’altro, preceduti un paio di minuti prima, alle 16.44, da alcuni trabocchi lavici scaturiti da tutte le bocche attive della terrazza craterica. La colonna eruttiva si era innalzata per oltre due chilometri di altezza al di sopra della area sommitale disperdendosi in direzione sud-ovest. I prodotti generati dalla sequenza esplosiva erano ricaduti lungo i fianchi del vulcano: materiale e lapilli incandescenti che avevano provocato incendi su piu’ punti. Segnalati anche circa venti eventi esplosivi minori. Dopo l’esaurimento della fase parossistica, l’ampiezza del tremore vulcanico era sensibilmente diminuita. Ma non la paura. Ad avere la peggio era stato l’escursionista 35enne Massimo Imbesi, nato a Messina e residente a Milazzo; era con un amico, un coetaneo brasiliano, ritrovato in stato di choc e disidratato, non in pericolo di vita. Stavano percorrendo un’area libera, dove si puo’ andare anche senza guida perche’ al di sotto dei 400 metri, a Punta dei Corvi, a Ginostra. I vigili del fuoco di Lipari, trasportati dalla Capitaneria di Porto, hanno raggiunto attraverso una mulattiera l’area dove si trovavano i due e dove la rabbia del vulcano ha prodotto gli effetti piu’ devastanti. Residenti e turisti si erano rifugiati in casa per paura dei lapilli, altri si sono gettati in mare; altri ancora hanno preferito andare via.

Nei giorni scorsi l’Ingv aveva messo in guardia circa l’instabilita’ dello Stromboli: “Dopo l’esplosione del 3 luglio, lo Stromboli si e’ mantenuto in uno stato di apparente instabilita’ caratterizzata da esplosioni di ampiezza media o anche alta, che si sono verificate esclusivamente nei crateri sommitali, nella terrazza del vulcano”, aveva detto il direttore dell’Osservatorio etneo dell’Ingv, Eugenio Privitera, aggiungendo: “Abbiamo assistito ad alcune colate laviche dagli stessi crateri sulla parte medio-alta della Sciara del fuoco. A fronte di queste colate sino verificati frane e rotolamenti di blocchi incandescenti finiti in mare”. Avvertiva Privitera: “Dato che le esplosioni parossistiche non sono prevedibili, non possiamo escludere che queste si possa ripetere con un intervallo di tempo abbastanza breve rispetto alle precedenti”. Insomma, lo Stromboli e’ un vulcano “in attivita’ persistente che determina un rischio vulcanico costante, dovuto all’attivita’ esplosiva dai crateri sommitali e dalla possibilita’ che possa franare una parte la Sciara del fuoco, generando anche un tsunami che interesserebbe le coste dell’isola”. L’isola, concludeva il direttore dell’Osservatorio etneo, “e’ bellissima, quindi godiamocela, tenendo sempre presente, pero’, che c’e’ un rischio vulcanico da considerare”.

SEGUONO AGGIORNAMENTI LIVE.