Svizzera: numerosi villaggi isolati per la neve, i turisti lasciano Zermatt su elicotteri [GALLERY]

Rimangono ancora isolati molti villaggi delle Alpi svizzere del vallese a causa delle massicce nevicate e del forte pericolo di valanghe.

I 13mila turisti isolati a causa della neve da due giorni a Zermatt, in Svizzera, hanno cominciato a lasciare la località sciistica in elicottero, in attesa della ripresa dei collegamenti ferroviari prevista per oggi. Alcuni vacanzieri avevano già lasciato la zona ieri con il ponte aereo, ma i voli si erano interrotti con il buio.

L’ufficio turistico di Zermatt aveva annunciato stamane sulla sua pagina Twitter “Zermatt-Matterhorn” una riapertura per le 11.15 del tratto ferroviario con Täsch, il villaggio immediatamente a valle, ma l’annuncio è poi stato smentito dalla compagnia Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). “La massa di neve tra Zermatt e Täsch è troppo grande per poter essere rimossa dai normali spazzaneve a turbina“, ha rilevato la portavoce Barbara Truffer interpellata dall’Ats.

