Terremoto, forti scosse in Albania: panico a Durazzo e Tirana, crolli e feriti. Paura in Puglia e al Sud Italia [AGGIORNAMENTI LIVE]

Due forti scosse di terremoto hanno colpito l’Albania nel pomeriggio a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. La prima con epicentro vicino a Durazzo si è verificata alle 16:0 ed ha avuto una magnitudo Mwp 5.8. Il terremoto si è verificato a 20 chilometri di profondità e a 33 chilometri a ovest di Tirana. Tanta la paura avvertita da milioni di persone nell’area, anche nella vicina capitale. La scossa è stata avvertita distintamente anche in Puglia e in tutto il Sud Italia. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Alle 16:15 un’altra forte scossa di magnitudo 5.3 ha colpito la stessa area ad una profondità di 20km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto in Albania: crollate abitazioni, alcuni feriti

Due persone sarebbero rimaste ferite e alcune abitazioni sarebbero crollate, in un paese tra Tirana e Durazzo, per il forte sisma che ha colpito l’Albania. Lo riferiscono i media locali. In alcune zone della città di Durazzo manca al momento l’elettricità mentre a Tirana sarebbe stato evacuato un interno palazzo per i danni riportati. Nelle strade della capitale la gente impaurita rimane nelle strade.

Terremoto in Albania:scossa avvertita in Puglia, nessun danno

E’ stato avvertito su tutta la costa adriatica pugliese il Terremoto di magnitudo 5.8 che si è verificato alle 16.04 in Albania, con epicentro in mare a un chilometro da Durazzo. La Protezione civile regionale, in costante contatto con il Dipartimento nazionale per il monitoraggio della situazione, ha effettuato le prime verifiche e, al momento, non risultano danni in Puglia.

Seguiranno aggiornamenti.