Terremoto, torna la paura al Centro Italia: scosse a raffica tra Marche e Abruzzo, inizia un nuovo sciame sismico [LIVE]

Torna la paura al Centro Italia per il terremoto: uno sciame sismico iniziato ieri sera sta interessando il mare Adriatico al largo delle Marche meridionali. Le scosse vengono distintamente avvertite a Porto San Giorgio, Fermo, San Benedetto del Tronto, Pedaso, Altidona, Massignano, Moresco, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Grottammare, Offida. Stamattina alle 10:55 s’è verificata la scossa più forte, di magnitudo 3.6 ad appena 8.2km di profondità. Ma complessivamente le scosse di magnitudo superiori a 3 sono state ben quattro, e oltre una decina quelle complessive.

I terremoti hanno scatenato grande paura, e molte persone sono scappate dalle abitazioni, ma fortunatamente non ci sono stati danni. Stamattina il sindaco di Fermo (città già danneggiata dal sisma del 2016 e 2017), Paolo Calcinaro, ha voluto tranquillizzare i suoi concittadini con un post sul suo profilo su facebook, spiegando che la scossa di ieri sera, la prima dello sciame sismico, “non e’ legata al sisma della zona montana registrato tra 2016/2017“. Secondo l’Ingv, l’epicentro delle scosse e’ stato registrato in mare aperto, ad una decina di chilometri al largo di Pedaso e a una profondita’ tra gli 8 e i 19 chilometri.

Il sindaco di Pedaso Vincenzo Berdini ha fatto un giro in auto per il paese: “la gente si e’ spaventata, qualcuno e’ sceso in strada, ma poi sono tornati tutti a casa – dice all’ANSA -. Non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni, ne’ richieste di intervento. Secondo un geologo locale, sembra che si tratta di una faglia che e’ li’ da sempre“. Ulteriori verifiche saranno effettuate dalla Protezione civile regionale.