Texas, feroce incendio dopo il deragliamento di un treno merci che trasportava etanolo: evacuazioni [FOTO e VIDEO]

Un treno merci che trasportava etanolo è deragliato nei pressi di Fort Worth, in Texas, prendendo fuoco e provocando l’evacuazione delle case vicine e una risposta d’emergenza per materiali pericolosi. È successo poco prima dell’1 (ora locale) di stamattina, 24 aprile, sul lato sudorientale della città. I vigli del fuoco riferiscono che non è chiaro cosa abbia fatto deragliare i vagoni, ma violenti temporali si stavano facendo strada sull’area in quel momento.

Un primo rapporto delle autorità spiega che 4 vagoni sono usciti dai binari e diversi hanno preso fuoco, nonostante un video di Texas Sky Ranger mostri circa 24 vagoni ammucchiati lungo i binari, come potete vedere dalle immagini contenute nella gallery a corredo dell’articolo e dal video in fondo. Il deragliamento è avvenuto in quella che sembra un’area industriale lontana dalla maggioranza delle case. L’etanolo all’interno dei vagoni ha continuato a bruciare fino alle prime ore del mattino e si è diffuso fino ad una struttura vicino ai binari, secondo il racconto dei vigili del fuoco. Il video di Texas Sky Ranger mostra le fiamme nate da uno dei vagoni circa alle 8 del mattino, oltre 7 ore dopo l’incidente iniziale. Almeno 20 case nelle immediate vicinanze sono state evacuate in via precauzionale. Le autorità monitoravano le condizioni della qualità dell’aria, mentre la Croce Rossa faceva evacuare i residenti vicini. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma le autorità esortano tutti ad evitare l’area.

Un’unità di una squadra mobile del Fort Worth Fire Department che ha risposto all’emergenza ha preso fuoco dopo che la telecamera della torre è entrata in contatto con le linee elettriche aeree, riportano le autorità. Nessun vigile del fuoco è rimasto ferito nell’incidente.