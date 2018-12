USA, rarissimo tornado nello stato di Washington: “danni catastrofici” a Port Orchard [FOTO]

1 /40 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Una potente tempesta ha attraversato lo stato di Washington, generando un tornado, forti venti, piogge intense e una pesante nevicata. Il tornado ha toccato terra nella città di Port Orchard, circa 24km a ovest di Seattle, dove ha provocato molti danni alle case e ai quartieri.

L’Ufficio dello sceriffo della Contea di Kitsap ha definito i danni “catastrofici”. Sono circa 50 gli edifici danneggiati. “L’atmosfera è diventata molto instabile con l’aria fredda in alto che avanzava. Nel frattempo, le temperature superficiali erano piuttosto miti per dicembre, raggiungendo i +10°C”, ha spiegato David Samuhel, meteorologo di AccuWeather. Le immagini aeree dei danni mostrano case completamente prive di tetti ed altre abitazioni sopra le quali sono caduti degli alberi, come potrete vedere dalla gallery a corredo dell’articolo.

“Abbiamo iniziato a sentire questa specie di rombo e ho chiesto a mio figlio: “Cosa diavolo sta succedendo?” E proprio in quel momento il vento ha colpito ed è proprio impazzito”, ha raccontato Jerry Rice. “I finestrini posteriori della nostra auto sono esplosi, i finestrini laterali sono esplosi. Gli oggetti ci hanno colpito, ci sono state alcune persone che hanno riportato ferite alla testa dopo essere state colpite. Ci sono tetti volati via. Ci sono finestre sfondate. Ci sono linee elettriche per terra ovunque. È proprio un disastro. Ci sono grandi pezzi di metallo ovunque. È grave, è davvero grave”, ha dichiarato la residente Emily Silverman.

Nello stato si verificano in media 2,5 tornado all’anno, ma nel mese di dicembre questi fenomeni sono estremamente rari, spiega il Servizio Meteorologico Nazionale. La maggior parte dei tornado nello stato di Washington si classifica come EF-0 con pochi danni. Dell’ultimo evento non si hanno ancora comunicazioni in merito all’intensità, dal momento che le autorità non sono riuscite ad esaminare l’area prima che facesse buio. Se confermato come almeno un EF2, sarebbe il primo tornado di questa intensità nello stato di Washington dal 13 maggio del 1986, secondo il Tornado History Project. Nella Contea di Kitsap, di cui Port Orchard è il capoluogo di contea, è stato confermato solo un tornado dal 1954, quello di intensità EF0 che ha colpito il 9 aprile del 1991.