Un bosco sull’erba dello stadio Wörthersee di Klagenfurt in Carinzia [FOTO]

Presentato oggi a Milano l’intervento artistico temporaneo di Klaus Littmann “FOR FOREST. Il fascino indomito della natura”, basato su di un’opera grafica di Max Peintner, che dal 9 settembre al 27 ottobre 2019 verrà inaugurato allo stadio Wörthersee di Klagenfurt in Carinzia. È la percezione il tema centrale dell’opera di Littmann destinata a sensibilizzare un vasto pubblico sui temi dell’arte e della cultura, dell’artificialità, e perché no, anche della natura.

Nei mesi di settembre e ottobre 2019, nello stadio Wörthersee di Klagenfurt si potrà ammirare un’autentica foresta. Il campo da calcio per due mesi sarà infatti interamente coperto da un bosco misto.

Un bosco nello stadio

Dalle tribune gli spettatori potranno ammirare lo spettacolo degli alberi con la luce naturale di giorno, e di sera con quella artificiale dei lampioni dello stadio. La visione che si otterrà avrà una potente e surreale forza espressiva. Il progetto, oltre per il suo carattere artistico, va inteso anche come monito: gli spettacoli della natura che oggi ci sembrano normali, un giorno forse si potranno osservare solo in spazi appositi ad essi riservati, come già succede per esempio con gli animali nei giardini zoologici.

Il più grande progetto artistico d’Austria

“FOR FOREST. Il fascino indomito della natura” metterà lo stadio più moderno d’Austria al centro dell’attenzione internazionale. «Tutto questo grazie a una prospettiva completamente nuova e alla grande dimensione dell’installazione artistica, raramente realizzata in questa regione austriaca – commenta Klaus Littmann durante la presentazione effettuata oggi a Milano – e ciò che più mi importa di questa opera è la percezione che ognuno di noi potrà avere di fronte a qualcosa di provocatorio come un bosco al centro di uno stadio». Sarà il più grande progetto artistico mai allestito in Austria in uno spazio pubblico, un’iniziativa monumentale e non commerciale che resterà sicuramente impressa nella memoria collettiva.

La forza evocativa di un’immagine

Il progetto artistico di “FOR FOREST. Il fascino indomito della natura” di Klaus Littmann è stato ispirato dall’opera grafica di Max Peintner “Die ungebrochene Anziehungskraft” (Il fascino indomito della natura), che nel corso degli anni si è trasformata in una versatile icona che stimola il pensiero anche oltre i limiti delle arti figurative. Il disegno a matita è uno specchio degli incubi dell’umanità. A Klagenfurt un intero stadio si trasformerà in opera d’arte a ingresso libero,

destinata a sensibilizzare un vasto pubblico sui temi dell’ecologia, dell’arte, della natura e dell’artificialità. «Il confronto con ciò che solo apparentemente è normale non apre soltanto quesiti inconsueti sulle proprie posizioni – conclude Littmann – ma scatena un dialogo sull’essere e il non essere».