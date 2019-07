Caldo, al villaggio Coldiretti di Milano presentato il primo giardino taglia-afa che salva dallo stress [FOTO]

Con il caldo record che assedia le città e fa aumentare lo smog nasce il primo giardino terapeutico che aiuta i cittadini a respirare aria pulita e a combattere l’afa, oltre a difendere la salute. La novità è stata presentata al Villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza Castello, dove è stata allestita un’area verde con piante antismog in grado di “catturare” le sostanze inquinanti bloccando anche le pericolose polveri sottili PM10 e abbassando la temperatura dell’ambiente circostante. Un’iniziativa importante per un paese come l’Italia che vede ogni abitante disporre nelle città capoluogo di appena 31 metri quadrati di verde urbano ma la situazione peggiora per le metropoli con valori che vanno dai 22 di Torino ai 17,9 di Milano fino ai 13,6 di Napoli.

Dal Leccio al Mirabolano, dal Tasso alla Fotinia, fino all’Alloro e al Viburno – spiega la Coldiretti – sono solo alcune delle essenze capaci ripulire l’aria da migliaia di chili di anidride carbonica e sostanze inquinanti come le polveri PM10 che ogni anno in Italia causano circa 80.000 morti premature secondo l’Agenzia europea dell’Ambiente.

Una delle piante antismog più efficaci – continua la Coldiretti – è il Leccio, che raggiunge un’altezza di 35 metri, è in grado di assorbire fino a 3100 chili di Co2 in vent’anni e ha un’ottima capacità complessiva di mitigazione dell’inquinamento e di abbattimento delle isole di calore negli ambienti urbani. Elevate “prestazioni” – rileva Coldiretti – sono assicurate anche dal Tasso e dal Mirabolano, che eliminano rispettivamente 1800 e 1700 kg di Co2, pur restando su altezze inferiore (fino a 10 metri). Importante anche il ruolo di Fotinia, Alloro e Viburno che catturano 400 kg di Co2 a testa.

Una opportunità interessante – ricorda la Coldiretti – per oltre la metà degli italiani che ha il pollice verde nei giardini, negli orti e sui terrazzi, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, spinta oggi anche dalle misure di defiscalizzazione degli interventi su giardini e terrazzi, anche condominiali, come il Bonus Verde del 36%. In questo modo tutti i cittadini possono impegnarsi in prima persona, a partire dai propri giardini, per combattere gli effetti dei cambiamenti del clima in atto – sostiene la Coldiretti – contribuendo alla diffusione del verde pubblico e privato nelle città.

Ma oltre a ripulire l’aria, il giardino al Villaggio Coldiretti a Milano ha anche un effetto terapeutico. Studi scientifici dimostrano, infatti, che camminare a piedi nudi sul prato è importante per la riabilitazione motoria nei malati di Alzheimer.

“Le possibilità offerte dal giardino antismog sono un esempio della grande vitalità imprenditoriale che contraddistingue il florovivaismo italiano”, ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “si tratta di un settore da primato del Made in Italy che solo in Italia vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di euro di fatturato di piante e fiori e oltre 200mila addetti tra produzione, impianto e manutenzione del verde”.