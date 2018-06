Hawaii, 40 eventi sismici all’ora: ennesimo terremoto di magnitudo 5.3 sul vulcano Kilauea mentre altre fessure riprendono l’attività [FOTO e VIDEO]

1 /15 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Servizio Geologico statunitense (USGS) riporta che le eruzioni continuano lungo la zona di faglia orientale del vulcano Kilauea con qualche piccolo cambiamento rispetto agli ultimi giorni. Nella giornata di ieri, 15 giugno, le fontane di lava dalla fessura numero 8 hanno raggiunto altezze comprese tra 30 e 40 metri, con picchi fino a 55 metri.

Il cono di cenere che si sta formando intorno alla fessura ha ora raggiunto i 50 metri di altezza nel suo punto più alto. La lava sta ancora alimentano il flusso che va verso l’oceano e occasionalmente fuoriesce dai suoi argini. Il suo ingresso nell’oceano rimane abbastanza ampio e produce un grande pennacchio di vapori tossici e minuscole particelle di vetro.

Un sorvolo della zona ha dimostrato che la fessura numero 8, il flusso e l’ingresso nell’oceano restano stabili con una piccola espansione del limite meridionale del flusso vicino alla costa e a sud di Vacationland. Lo stesso sorvolo ha anche svelato che la fessura numero 24 sembra aver incrementato l’emissione di vapore e fumo, mentre la numero 9 appare più calda e dovrà essere controllata da terra. Anche le fessure 16 e 18 continuano ad emettere lava.

L’attività sismica, intanto, è aumentata in cima al vulcano, con circa 40 eventi all’ora e fino a 5 terremoti all’ora di magnitudo superiore a 3. L’ultimo forte terremoto a colpire la cima è avvenuto intorno alle 12 (ora locale) di ieri ed ha avuto una magnitudo 5.3. Ieri è stato il 5° giorno di fila in cui si sono registrati terremoti di magnitudo superiore a 5 in cima al vulcano. Nessuno di questi ha generato uno tsunami, ma tutti sono stati innescati da eruzioni esplosive all’interno del cratere Halemaumau.

Il video che vi proponiamo in fondo all’articolo, mostra le immagini dell’ultima esplosione catturate da una videocamera dell’USGS. Il terremoto comincia intorno al secondo 39: lo si può notare dal tremolio della camera per pochi secondi e dal cedimento del bordo del cratere in diversi punti che crea frane di rocce (guardate il bordo del cratere in basso a sinistra). Dopo il terremoto, il video viene accelerato per mostrare il pennacchio di cenere generato.

Livelli bassi di diossido di zolfo e quantità minori di cenere sono stati trasportati sotto vento, a causa delle esplosioni di cenere e gas che accompagnano l’attività esplosiva.