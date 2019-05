Fulmini e temporali in diretta

Le mappe aggiornate in tempo reale con le fulminazioni che interessano il territorio italiano ed europeo, ci consentono di monitorare in diretta la presenza di cumulonembi con scariche elettriche e quindi i fenomeni di maltempo più intensi e pericolosi. Nonostante l’Italia non sia tra le aree del Pianeta con il più elevato numero di fulminazioni, si ritrova comunque in una fascia media in cui questi eventi – grazie all’energia del Mediterraneo – di verificano in modo costante e frequente durante tutte le stagioni.