I Satelliti Meteo animati

Le animazioni dei satelliti meteo consentono più di ogni altro strumento di monitorare le condizioni meteorologiche in diretta, illustrando la direzione delle nubi e l’evoluzione di ogni situazione meteo in tempo reale. Sono lo strumento per eccellenza del nowcasting, e in questa pagina su MeteoWeb raccogliamo le più utili per il monitoraggio meteo live sull’Italia ma anche nel resto d’Europa e in varie zone del mondo.

Le immagini delle animazioni satellitari (attendere per il caricamento completo della pagina):