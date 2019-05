Radar Meteo Italia

I radar meteo sono il migliore strumento per conoscere in tempo reale l’entità, la consistenza e l’intensità delle precipitazioni in atto, di qualsiasi tipo siano (pioggia, grandine, neve, pioggia ghiacciata), valutandone tutti i parametri e quindi prevedendo in tempo utile gli effetti e le conseguenze sul territorio. Sono, ad oggi, l’unico strumento in grado di “prevedere” con qualche decina di minuti d’anticipo, o al massimo un’ora, il verificarsi di un’alluvione-lampo, i sempre più frequenti e devastanti flash-flood che anche in Italia stanno provocando decine di vittime ogni anno.

I Radar Meteo