Accadde oggi: 10 anni fa Guido Caroselli andava in onda con l’ultima puntata di “Che tempo fa?” [VIDEO]

Esattamente dieci anni fa, il 30 giugno 2011, andava in onda l’ultima puntata di una rubrica televisiva Rai dedicata al meteo, che aveva accompagnato i telespettatori per 30 anni. Quel giorno Giudo Caroselli fece commuovere l’Italia con il suo commiato, sebbene in seguito sia rimasto attivo nel web con un suo sito e un blog.

Caroselli, Capitano dell’Aeronautica Militare in congedo, si è specializzato in meteorologia, entrando successivamente in RAI dopo aver vinto il concorso indetto dall’azienda televisiva di Stato per sostituire il generale Edmondo Bernacca alla conduzione della storica trasmissione ‘Che tempo fa?‘, trasmissione televisiva di meteorologia in onda su RaiUno.

Caroselli fu curatore della rubrica meteorologica, che andava in onda dapprima intorno alle 19:30 e poi verso le 17:10 con replica in notturna, dal 1980 fino a quel 30 giugno 2011. Ecco il VIDEO l’ultima puntata: