Astrofisica: a Patrizia Caraveo ed Elena Aprile il Premio Enrico Fermi 2021

Il Premio Enrico Fermi 2021 della Società Italiana di Fisica è stato assegnato quest’anno ex-aequo a due illustri scienziate: Elena Aprile, della Columbia University di New York, e Patrizia Caraveo, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, “per i loro importantissimi contributi all’osservazione dell’Universo attraverso grandezze e tecniche diverse“.

Il prestigioso riconoscimento, istituito nel 2001 dalla Società Italiana di Fisica in occasione del centenario della nascita di Fermi, viene attribuito con cadenza annuale a uno o più Soci che si siano particolarmente distinti.

I settori di ricerca delle vincitrici di quest’anno riguardano l’astrofisica e la fisica astroparticellare.

Il Premio è stato assegnato ad Elena Aprile, “per le sue ricerche pionieristiche sulle proprietà dello xenon liquido per la rivelazione di radiazione e per il suo contributo alla ricerca della materia oscura” ed a Patrizia Caraveo “per il suo ruolo di leader mondiale nel campo dell’emissione di alta energia delle stelle di neutroni e per il suo contributo all’identificazione di Geminga“.

Elena Aprile, professore alla Columbia University di New York, è un’esperta di rivelatori a liquidi nobili e loro applicazioni in fisica delle particelle e in astrofisica. Patrizia Caraveo è dirigente di ricerca all’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica dell’Inaf di Milano, esperta di astronomia ottica, ha collaborato a diverse missioni spaziali internazionali dedicate all’astrofisica delle alte energie.