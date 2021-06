Meteo, allerta caldo in Sardegna fino a lunedì 21 giugno: temperature oltre i +40°C

Con la super ondata di caldo che colpirà l’Italia nel weekend, scatta l’allerta anche in Sardegna. Dalle 12 di domani, venerdi’ 18 giugno, sarà in vigore un’allerta meteo della Protezione civile regionale per alte temperature, che restera’ valida fino alle 15 di lunedi’ 21 giugno.

L’aumento delle temperature sara’ generale e progressivo in particolare sulla parte occidentale dell’isola, sia nei valori massimi sia minimi. Le temperature – avverte la Protezione civile – potranno superare i +37°C e raggiungere punte di oltre +40°C, per poi lunedi’ scendere leggermente nel settore occidentale e aumentare nel sud dell’isola.