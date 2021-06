Meteo Sicilia, caldo record ancora per due giorni: livello rosso per le alte temperature

La Sicilia, regione dove le temperature hanno raggiunto i valori più alti in questa settimana a causa della potente ondata di caldo africano in atto, dovrà sopportare ancora altri due giorni di caldo record. Permane, infatti, il livello 3 (colore rosso) nelle province di Palermo e Catania per quanto riguarda il rischio di ondate di calore per le giornate del 24 e del 25 giugno. Lo rende noto la Protezione civile.

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è prevista una pericolosità bassa, mentre rimane inalterato il livello di “preallerta” (colore arancione). Pericolosità media in provincia di Catania.

Di seguito, i dettagli del bollettino.