Meteo Sicilia: ancora allerta rossa per caldo nelle province di Palermo e Catania nel weekend

La Protezione civile regionale della Sicilia ha diffuso oggi il bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 26 giugno e per le successive 24 ore. Permane il livello 3 (colore rosso) nella provincia di Palermo e in quella di Catania per quanto riguarda il rischio di ondate di calore per domani, sabato 26 giugno e dopodomani, domenica 27 giugno.

Inalterata la previsione per il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo: pericolosita’ “bassa” e livello di “preallerta” (colore arancione). Pericolosita’ “media” e livello di “preallerta” anche in provincia di Catania.

Di seguito, i dettagli del bollettino.