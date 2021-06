La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia da oggi e fino alle 18 di domani, giovedì 1 luglio, per rischio di forti temporali. Chiesta la massima attenzione e vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree adibite a campeggio e in concomitanza con eventuali manifestazioni all’aperto.