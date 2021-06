Allerta Meteo in Cina, allarme per temporali in molte zone del Paese: possibili alluvioni e frane

L’osservatorio nazionale cinese ha rinnovato oggi l’allarme giallo per i temporali in molte zone del Paese. Secondo i dati resi noti dal Centro Meteorologico Nazionale, tra il pomeriggio di oggi e quello di domani, sono previste con alta probabilita’ forti piogge e temporali nelle parti sud-orientali del bacino del Sichuan e delle regioni a livello provinciale, tra cui Guizhou, Yunnan e Guangxi. Il centro ha avvertito che in alcune zone dello Jiangxi, dello Zhejiang e del Guangxi arriveranno perturbazioni con un massimo di 180mm di pioggia in 24 ore, mentre altre regioni saranno caratterizzate da temporali, venti forti e piu’ di 80mm di precipitazioni orarie.

Il centro ha consigliato alle autorita’ locali di rimanere allerta per possibili alluvioni, frane e smottamenti e ha raccomandato di interrompere le operazioni all’aperto nelle aree piu’ a rischio. La Cina ha un sistema di allerta meteo con quattro livelli di colore, con il rosso che rappresenta il piu’ grave, seguito da arancione, giallo e blu.