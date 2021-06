Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: codice giallo per temporali in arrivo nelle prossime ore

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida per il pomeriggio e la serata di oggi, per temporali previsti nelle prossime ore in regione.

Una depressione presente sulla Francia – spiega la Protezione civile regionale – si muove verso est portando correnti più fresche da sud-ovest in quota sulla regione e determinando un aumento dell’instabilità pomeridiana e serale. Sono dunque probabili temporali, anche forti, sui monti e su qualche zona di pianura, specie la pedemontana. Il verificarsi di tali eventi può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.