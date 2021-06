Allerta Meteo in Piemonte: domenica con marcata instabilità, forti temporali in arrivo

Cambio di scenario dopo il dominio dell’alta pressione, in ulteriore consolidamento oggi ed estesa – spiega Arpa Piemonte – dal Mediterraneo occidentale fino alla Russia.

E’ stata diramata un’allerta meteo codice giallo per temporali, anche forti, attesi domenica sulla regione, in particolare sulla parte settentrionale ma anche in zone di pianura e collinari. A portare il maltempo sarà “un minimo depressionario di origine atlantica, in discesa dalle isole britanniche verso la Spagna” che “apporta infiltrazioni di aria fredda a ridosso delle Alpi occidentali associati a intensi flussi umidi meridionali“. Prevista “marcata instabilità sul Piemonte, con temporali diffusi, localmente anche forti“.