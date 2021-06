Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice giallo per temporali forti

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha emesso un’allerta meteo codice giallo per ordinaria criticità idrogeologica e per temporali forti e diffusi su tutto il territorio, valida dalle ore 14 di sabato 19 giugno. Sono attesi “rovesci o locali temporali possibili” nel pomeriggio di sabato, “temporali a tratti intensi” domenica “in particolare nel pomeriggio“. Lunedì prevista “nuvolosita’ irregolare, con qualche rovescio alternato a schiarite“.

Le temperature sono in ribasso: lo zero termico dai 4.300 metri di sabato passerà ai 3.800-3.900 metri di domenica, con quota neve a 3.500-3.600 metri