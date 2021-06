Allerta Meteo Veneto: domani piogge sulle Dolomiti

Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto indica, per domani, la previsione di nuove condizioni di instabilità con piogge locali sulle Dolomiti, mentre, non sono previste precipitazioni di forte intensità sul resto del territorio regionale. In considerazione delle previsioni meteo attese è stato emesso anche un avviso di criticità idrogeologica (allerta gialla), riguardante il bacino Alto Piave, valevole, complessivamente, fino alla mezzanotte di mercoledì 30 giugno.

Si segnala, inoltre, la possibilità di disagi sul sistema fognario e l’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, così come la possibilità di innesco di colate rapide nella zona di allertamento di Vene-A (bacino Alto Piave).