Allerta Meteo Veneto: probabili rovesci con grandinate sulle zone montane e pedemontane

Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano, dalle ore centrali di domani, mercoledì 30 giugno, fino alle prime ore di giovedì 1 luglio, tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi, specie su zone montane, pedemontane e pianura centro-settentrionale. In occasione di qualche temporale saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). In particolare, per le Dolomiti, sono attesi possibili rovesci e temporali già nel pomeriggio di oggi con probabilità contenuta e, dalla tarda mattinata di domani, mercoledì 30 giugno, con fenomeni intensi.

Considerati i fenomeni meteorologici previsti, la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, stabilendo dalle 10.00 di domani fino alle 9.00 del 1 luglio, lo stato di Attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone, Adige – Garda e Monti Lessini, Basso Brenta – Bacchiglione, Basso Piave – Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza – Lemene e Tagliamento.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si raccomanda agli enti interessati di prestare la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza e di prepararsi con congruo anticipo, rispetto agli orari indicati nel presente avviso, alla gestione di eventuali fenomeni emergenziali.